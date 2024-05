Le sélectionneur de la Pologne fracasse le Barça pour Robert Lewandowski

Auteur de 18 buts en Liga cette saison, Robert Lewandowski a réalisé son exercice le moins prolifique depuis dix ans. Un état de forme pas non plus préoccupant, mais handicapé par le Barça selon Michal Probierz. Présent en conférence de presse ce mardi, le sélectionneur de la Pologne s’est montré piquant envers le club catalan et Xavi.

Robert (Lewandowski) est le meilleur buteur du Barça et il faut dire que l’équipe ne l’a pas aidé. Il était souvent dans une bonne position de tir, mais le ballon ne lui arrivait jamais dessus, a-t-il pesté. Le Barça était dans un état de forme désastreux et Robert était le joueur qui essayait de porter l’équipe, sauf qu’il y a eu un moment où le Barça a chuté dans la lutte pour les titres, et le moral de l’équipe aussi.