José Mourinho s’attaque à Robert Lewandowski, Manchester United vise une double vente à 70M€

Le rêve fou de José Mourinho

Depuis son arrivée à Fenerbahçe, José Mourinho multiplie les pistes les plus folles. Le Special One active son réseau pour recruter des joueurs et sa dernière lubie se nomme Robert Lewandowski, comme le placarde Fotomaç. Le Polonais est même une priorité pour le coach portugais. Lors de la dernière réunion, Mourinho a affirmé qu’il tentera de le convaincre personnellement. On rappelle que l’intéressé a répété à de maintes reprises qu’il souhaite rester en au FC Barcelone. Reste à savoir si Mourinho saura trouver les mots justes pour le convaincre.

La suite après cette publicité

Manchester United va renflouer ses caisses

L’avenir de Manchester United est assez flou. Si Erik ten Hag devrait rester, quid de l’effectif qu’il aura à sa disposition la saison prochaine ? Pour le moment, ça s’active plus dans le sens des départs. Comme l’explique le Manchester Evening News, les Red Devils vont encaisser un chèque de 70 M€ avec les ventes de Jadon Sancho et de Mason Greenwood. Le premier cité est dans le viseur de la Juventus et de Dortmund, alors que le second plaît aussi à la Juve, mais aussi à Naples. Une chose est sûre, les deux hommes ne sont plus les bienvenus chez les pensionnaires d’Old Trafford.

À lire

Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid préparent un échange totalement inattendu

La promesse de Motta aux supporters de la Juve !

Au cas où vous seriez passé à côté, la Juventus a officialisé hier l’arrivée de son nouvel entraîneur. Sans surprise, Thiago Motta succède à Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame. Le coach italien a livré ses premiers mots comme le relaye le Corriere dello Sport sur sa Une. «Je suis vraiment heureux de commencer une nouvelle expérience à la tête d’un grand club comme la Juventus. Je remercie les propriétaires et la direction à qui j’assure toute mon ambition de maintenir hautes les couleurs de la Juventus et de rendre les fans heureux», a-t-il déclaré. Le coach italien a signé un contrat de trois ans avec un salaire de 3,5M€ avec des bonus pour le Scudetto et la Ligue des Champions. En trois mots, Motta souhaite que son équipe soit «belle, dure et ambitieuse», comme le rapporte Tuttosport.