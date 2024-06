Brighton va finaliser l’arrivée du successeur de Roberto De Zerbi

Brighton est sur le point de trouver son nouvel entraîneur. À l’heure où Roberto De Zerbi, qui a annoncé la fin de sa collaboration avec le club de Sussex en mai dernier, se rapproche inexorablement de l’Olympique de Marseille, son futur ex-club est quant à lui en pole pour signer l’un des entraîneurs en vogue en Allemagne : Fabian Hürzeler.

Révélation de la saison avec le FC St. Pauli, champion de Bundesliga 2 et promu au sein de l’élite allemande, le jeune coach allemand s’est mis d’accord pour s’engager en faveur des Seagulls jusqu’en 2027 alors qu’il avait prolongé son contrat avec la formation basée à Hambourg en mars dernier. Ce vendredi, Sky Sports nous informe que les négociations entre Brighton et St. Pauli sont entrées dans leur phase finale. Le club anglais doit désormais payer sa clause de sortie évaluée à 8 M€. À 31 ans, Fabian Hürzeler deviendrait le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Premier League.