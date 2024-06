Allemagne-Ecosse : les compositions officielles

Et c’est enfin parti ! L’Allemagne affronte l’Écosse ce vendredi à 21h à l’occasion du match d’ouverture de l’Euro 2024, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après une Coupe du monde décevante avec une élimination en phase de poules, la Mannschaft espère aller loin devant ce public dans ce championnat d’Europe et doit déjà s’imposer face à une Écosse, qui a terminé deuxième de son groupe de qualification derrière l’Espagne mais devant la Norvège.

Pour ce faire, Julian Nagelsmann a aligné un 4-2-3-1 avec une attaque composée de Musiala et Wirtz sur les ailes, Gündogan en 10 derrière Kai Havertz en pointe. Revenu en sélection en février dernier, Toni Kroos, qui joue sa dernière compétition avant de prendre sa retraite, est aligné avec Andrich devant une défense Kimmich, Rüdiger, Tah et Mittelstadt. Du côté des Ecossais, Robertson, Tierney et McTominay sont titulaires.

Les compositions officielles :

Allemagne : Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt - Kroos, Andrich - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz.

Écosse : Gunn - Porteous, Hendry, Tierney - Ralston, Robertson - McGinn, McTominay, McGregor, Christie - Adams.