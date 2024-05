LOSC, OM : Paulo Fonseca très séduit par le projet de l’AC Milan !

Convoité par l’Olympique de Marseille qui le considère comme son principal favori à la succession de Jean-Louis Gasset, l’entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, attire les convoitises aussi à l’étranger. En effet, l’AC Milan, qui s’apprête à remercier Stefano Pioli, veut accélérer pour trouver rapidement son futur coach. Selon les informations de Gianluca Di Marzio de Sky Italia, le tacticien portugais est très séduit par l’intérêt milanais, et semble convaincu par le projet à long terme de trois années proposé par la direction sportive lombarde, ainsi que les garanties et autres promesses fixées pour bâtir une équipe compétitive.

Pour arriver à la formalisation de cet accord, il faudra attendre le départ officiel de Stefano Pioli (des contacts ont eu lieu entre les parties ces dernières heures) mais aussi et surtout l’annonce communiquée par Paulo Fonseca à Lille et l’OM. Des informations également confirmées par le média italien, Sport Mediaset. Si la signature venait à se concrétiser, le natif de Nampula au Mozambique retrouverait alors les pelouses italiennes après une première expérience de deux saisons à l’AS Roma entre 2019 et 2021. Ce grand feuilleton semble petit à petit toucher à sa fin et la décision finale de Paulo Fonseca devrait tomber dans les prochains jours.