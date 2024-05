Barça : réunion au sommet avec Hansi Flick

Alors que les jours de Xavi semblent comptés suite à un énième retournement de situation, le Barça travaille déjà sur son remplaçant. Ces dernières heures, un nom a pris de la force au sein du club barcelonais : Hansi Flick. Tout indique que l’ancien sélectionneur allemand est désormais la cible numéro 1 des dirigeants blaugranas pour s’asseoir sur le banc la saison prochaine.

Et selon plusieurs médias comme Sport, le directeur sportif du club Deco ainsi que son associé Bojan se sont envolés ce mercredi en direction de Londres. Ils vont se réunir avec le coach allemand et son agent, qui n’est autre que le fameux Pini Zahavi, qui a ses entrées au Barça. Un accord sera-t-il scellé dès aujourd’hui ? On le saura très bientôt…