Ralf Rangnick explique pourquoi il a refusé le Bayern Munich

Sélectionneur de l’Autriche, Ralf Rangnick a annoncé hier une liste de 29 noms en vue de l’Euro 2024. L’entraîneur allemand qui avait été approché par le Bayern Munich avait finalement refusé l’offre du Rekordmeister alors que celle-ci lui avait plu initialement. Il a profité d’une conférence de presse pour expliquer son choix.

«La décision a été prise le matin du 1er mai. Ce n’était pas une décision facile et ce n’était pas une période facile. Faire les deux pendant deux mois et demi aurait été presque impossible. Avec toute l’énergie que je ressens, une des deux équipes aurait souffert. Je ne voulais pas. C’est pourquoi j’ai fait confiance à mon instinct, écouté mon cœur et décidé de passer à autre chose et de rester ici» a-t-il clarifié.