PL : Manchester City fait le job contre Nottingham Forest, premier point de la saison pour Luton

Après un début de semaine marqué par le retour de la Ligue des Champions et une victoire face à l’Etoile Rouge (3-1), le champion en titre Manchester City affrontait Nottingham Forest ce samedi dans le cadre de la 6e journée de Premier League. S’ils se sont offerts quelques frayeurs après l’exclusion bête de Rodri (46e), sanctionné pour avoir disjoncté et poussé Gibbs-White, les Cityzens ont fait le boulot en première mi-temps pour s’offrir une marge de manœuvre suffisamment importante. Guidés par Phil Foden, buteur à la conclusion d’une ouverture lumineuse de Rodri (7e), les Skyblues ont enfoncé le clou grâce à l’inévitable Erling Haaland sept minutes plus tard, auteur de son 8e but en Premier League cette saison. Un succès qui assure aux joueurs de Pep Guardiola la place de leader à l’issue de cette journée de championnat (18 points sur 18).

Dans les autres rencontres de l’après-midi, les Wolves, à la peine depuis plusieurs semaines, ne sont pas parvenus à s’imposer face au petit promu Luton (1-1). Malgré l’ouverture du score du Portugais Pedro Neto (50e), Carlton Morris a égalisé sur penalty (65e) pour offrir le premier point de la saison à son club. À noter également l’expulsion de l’ancien Strasbourgeois Jean-Ricner Bellegarde, sanctionné après un mauvais geste sur Tom Lockyer (39e). Enfin, Crystal Palace et Fulham se sont quittés sur un triste match nul 0-0 à Selhurst Park. Les deux clubs sont, respectivement, 8 et 9e du classement de Premier League.