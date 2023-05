Arsenal : Gabriel Martinelli sort sur blessure face à Brighton

Alors qu’Arsenal est dans l’obligation de s’imposer face à Brighton pour rester au contact de Manchester City après la victoire des Skyblues sur la pelouse d’Everton (0-3), la rencontre a très mal commencé pour les Gunners. En début de rencontre, Gabriel Martinelli est en effet resté au sol à la suite d’un tacle par derrière de Moises Caicedo, qui lui a attrapé la cheville par la même occasion.

Malgré les protestations des joueurs de Mikel Arteta, l’arbitre de la rencontre, M. Madley, restait étonnement clément et ne sévissait pas sur cette grosse faute du défenseur adverse. Quelques minutes plus tard, Gabriel Martinelli devait même céder sa place. L’attaquant brésilien d’Arsenal était alors remplacé par Leandro Trossard, arrivé à Arsenal cet hiver après trois saisons et demi à Brighton.

