Vidéo : le PSG annonce le départ de Lionel Messi et fait exploser Twitter

Mitigé est un euphémisme pour parler de la trace que laissera le passage de Lionel Messi au PSG dans les mémoires. La rencontre contre Clermont, qui clôture la saison de Ligue 1, sera donc la dernière de l’Argentin dans la capitale française. Un secret de polichinelle devenu officiel sur les coups de 19 heures. Le Paris Saint-Germain a annoncé que La Pulga ne porterait plus le maillot Rouge et Bleus la saison prochaine. Transfuge de Barcelone, que Messi abandonne en larme à l’été 2021, le sextuple Ballon d’or débarque en France dans la liesse. Deux ans plus tard, le champion du monde quitte la Ligue 1 en laissant d’immense regret et le souvenir du plus grand joueur du jeu dans notre championnat. Un souvenir qui ne sera pas chéri par la Twittosphère.

