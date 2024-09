Liverpool : la joie d’Ibrahima Konaté pour son retour en Ligue des Champions

Liverpool a parfaitement réussi son retour en Ligue des Champions. Dans cette première journée, le club anglais est allé gagner sur la pelouse de l’AC Milan 3-1, notamment grâce à un but d’Ibrahima Konaté. Le Français a permis aux siens d’égaliser sur corner, relançant son équipe après l’ouverture du score de Pulisic.

«On avait l’impatience de jouer cette compétition. On l’avait loupé l’an dernier, regrette encore le défenseur sur Canal+. On commence par un très bon score même si on a pris un but, c’est le bémol de la soirée. On gagne 3-1, on repart avec la victoire. On aurait pu marquer plus de buts. L’important, c’est de repartir avec les trois points.»