Jeff Reine-Adélaïde quitte Nice et revient à Lyon

Prêté à l'OGC Nice cette saison, le milieu de terrain Jeff Reine-Adélaïde a annoncé sur ses réseaux sociaux la fin de son passage au GYM et son retour à l'Olympique Lyonnais. L'international Espoirs tricolore n'a disputé que 19 rencontres sous le maillot rouge et noir (15 en Ligue 1 et 4 en Ligue Europa), avec 1 but et 4 passes décisives à la clé, avant de connaître une fin de saison précoce en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en février. Nice ne lève donc pas l'option d'achat de 25 millions assortie à son prêt.

«Cette expérience ne restera pas une parenthèse dans ma carrière. Elle ne s'est pas non plus arrêtée le 3 février face à Monaco. Au contraire, elle a été prolongée par vos innombrables messages d'amour et de soutien, des supporters à mes coéquipiers, en passant par les dirigeants et l'ensemble du club, a-t-il annoncé sur son compte Twitter. Vous avez contribué à ma reconstruction en tant que joueur et en tant qu'homme, au même titre que toutes les équipes qui m'ont accompagné sur le plan médical.»