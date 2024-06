France - Luxembourg : les compositions officielles

La préparation pour l’Euro 2024 débute ce mercredi soir et la France affronte le Luxembourg pour l’occasion à Metz. Les Tricolores s’articulent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez. Youssouf Fofana est positionné en sentinelle aux côtés de N’Golo Kanté et Antoine Griezmann. Enfin, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé accompagnent Marcus Thuram en attaque.

De son côté, la formation du Duché s’articule en 3-5-2 avec Anthony Moris comme dernier rempart. Devant lui, Enes Mahmutovic, Maxime Chanot et Dirk Carlson composent la défense tandis qu’on retrouve Laurent Jans et Eldin Dzogovic dans des rôles de pistons. Mathias Olesen, Christopher Martin Pereira et Sébastien Thill prennent place dans l’entrejeu quand Daniel Sinani et Gerson Rodrigues sont associés en attaque.

Les compositions

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, T.Hernandez - Kanté, Fofana, Griezmann - Kolo Muani, Thuram, Mbappé

Luxembourg : Moris - Mahmutovic, Chanot, Carlson - Jans, Olesen, Martin Pereira, Thill, Dzogovic - Sinani, Rodrigues