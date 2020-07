Villarreal-FC Barcelone : les compositions officielles !

Le FC Barcelone n'a pas le droit à l'erreur ! En déplacement sur la pelouse de La Céramica de Villarreal pour le compte de la 34e journée, les Blaugranas doivent absolument s'imposer, sous peine de laisser filer le Real Madrid vers le titre. Vainqueurs de Bilbao en début d'après-midi, les Merengues comptent 7 longueurs d'avance, alors qu'il ne restera après ce soir plus que quatre matches à disputer en Espagne. Mais le Sous-marin Jaune a depuis la fin du confinement enchaîné 5 victoires et 1 match nul !

Pour cette rencontre, Javier Calleja reste fidèle à son 4-4-2. On retrouve Asenjo dans le but, protégé par Alberto Moreno, Pau Torres, Raul Albiol et Mario Gaspar. Au milieu de terrain, l'ancien Marseillais Anguissa est titularisé aux côtés d'Iborra. Sur les côtés, Chukwueze et Cazorla seront chargés d'alimenter en bons ballons le duo Alcacer-Gerard Moreno. Dos au mur, Quique Setién retrouve son 4-3-3. Ter Stegen conserve sa place dans le but et on retrouve une défense composée de Semedo, Piqué, Lenglet et Alba. Au milieu de terrain, Busquets est là, accompagné par Vidal et Sergi Roberto. Devant, Antoine Griezmann se voit offrir une nouvelle chance aux côtés de Messi et Suarez.

Les compositions d'équipes

Le XI de Villarreal : Asenjo - Mario Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno - Chukwueze, Anguissa, Iborra, Cazorla - Alcacer, Gerard Moreno

Le XI du FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Vidal, Busquets, Sergi Roberto - Messi, Suarez, Griezmann