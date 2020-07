Mauricio envoie un message à André Villas-Boas et l'OM

André Villas-Boas et l'Olympique de Marseille, face à une situation économique délicate, doivent se montrer malins pour poursuivre leur mercato, démarré avec le transfert définitif d'Alvaro Gonzalez et l'opération Pape Gueye. Et le technicien portugais, en l'absence de directeur sportif, a pris les choses en main, activant ses propres réseaux. Le Lusitanien a ainsi placé sur sa liste un de ses anciens joueurs au Zenit : Mauricio (31 ans).

Le milieu de terrain brésilien, qu'AVB avait lui-même recruté en janvier 2016 lorsqu'il évoluait au Terek Grozny, l'a reconnu au cours d'une interview accordée à Lance ! il y a quelques jours. «Quand j'ai appris qu'il était éventuellement intéressé à l'idée de m'avoir à nouveau sous ses ordres, j'ai été très heureux. J'ai travaillé avec André en Russie et j'ai été impressionné par son professionnalisme. Le retrouver, ce serait quelque chose qui me motiverait spécialement», a-t-il confié.

Libre, expérimenté et fan d'AVB

Selon nos informations, les Phocéens n'ont pas formulé d'offre concrète pour l'Auriverde, mais des échanges ont bien eu lieu et l'intérêt semble réel. Le Paulista, formé à Fluminense, présente l'avantage d'être libre de tout contrat à l'issue de l'exercice après trois saisons pleines au PAOK Salonique (8 réalisations en 65 matches de Super League), ponctuées par un titre de champion de Grèce en 2019 notamment. En janvier 2017, Nice et Bordeaux avaient pensé à le faire venir en Ligue 1.

Sa situation contractuelle n'a pas alerté que l'Olympique de Marseille, où il pourrait être un joueur de complément. Toujours d'après nos informations, Getafe (Espagne) s'est clairement positionné sur ce dossier. André Villas-Boas, qui apprécie la fiabilité de son ancien protégé capable d'évoluer à tous les postes de l'entrejeu, saura peut-être trouver les bons arguments pour déjouer cette concurrence.