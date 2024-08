Alexis Sánchez en passe de signer à l’Udinese

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Inter Milan, Alexis Sánchez (35 ans), un temps cité du côté de l’OM durant ce mercato estival, est finalement sur le point de rejoindre l’Udinese. «Je ne veux pas créer de fausses attentes. Il a laissé son cœur ici. Je n’exclus pas que cela puisse arriver, mais pour l’instant, il n’y a pas de négociations», avait d’ailleurs récemment indiqué le directeur sportif Nani.

Oui mais voilà, selon les dernières informations de Sky Italia, l’ancien attaquant marseillais est sur le point de faire son retour à l’Udinese et pourrait donc évoluer aux côtés de Florian Thauvin. Pour rappel, Sánchez a disputé 112 matchs avec l’Udinese, entre 2006 et 2011, pour un total de 21 buts et de 20 passes décisives. Une expérience qui avait révélé le Chilien à la face de l’Europe. Il avait ensuite rejoint le FC Barcelone.