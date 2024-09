Manchester City : les nouvelles sont mauvaises pour Rodri

Sorti dès la 21e minute de jeu lors du choc entre Manchester City et Arsenal (2-2), Rodri s’est gravement blessé au genou. Et en attendant les résultats officiels de ses examens, AS et Marca annoncent en chœur que les nouvelles ne sont pas bonnes du tout.

La suite après cette publicité

Les deux quotidiens assurent que les premiers examens ont confirmé une rupture du ligament croisé du genou droit. Une blessure qui, si elle est confirmée par les Cityzens, va obliger le champion d’Europe 2024 à rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois et donc à mettre un terme à sa saison.