Nottingham Forest proche de s'offrir un international belge

Nottingham Forest poursuit son mercato estival prometteur. Après avoir recruté Taiwo Awoniyi (20,5 M€, Union Berlin), Neco Williams (20 M€, Liverpool), Moussa Niakhaté (10 M€, Mayence), Giulian Biancone (10 M€, Troyes), Omar Richards (8,5 M€, Bayern), Lewis O'Brien (5,9 M€, Huddersfield), Harry Toffolo (5,9 M€, Huddersfield), mais aussi Brandon Aguilera (950 000 €, LD Alajuelense), Wayne Hennessey (libre) et Jesse Lingard (libre), le promu en Premier League est tout proche de s'offrir un nouveau joueur au milieu.

D'après nos confrères de The Athletic, les Reds sont sur le point d'enregistrer l'arrivée d'Orel Mangala (24 ans), milieu de terrain défensif du VfB Stuttgart. Le média américain explique en effet que Forest et le club allemand se sont mis d'accord sur les bases d'un montant avoisinant les 15 M€ pour l'international belge (2 capes). Orel Mangala, qui compte 72 rencontres de Bundesliga à son actif, doit encore trouver un terrain d'entente avec la mythique écurie anglaise et réussir sa visite médicale. Mais Mangala est bien parti pour devenir la 11ème recrue de Nottingham Forest cet été.