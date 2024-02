OM : Jean-Louis Gasset dévoile les coulisses de sa folle semaine

Et si l’Olympique de Marseille était enfin guéri de ses maux ? En tout cas, les signaux envoyés par l’OM semblent encourageants au regard des récentes prestations. Pourtant, on était encore loin de s’imaginer à un tel revirement de situation le week-end dernier. Au sortir d’une défaite frustrante sur la pelouse du Stade Brestois lors de la journée précédente, le club phocéen était dans l’obligation de réagir pour ne pas s’enfoncer davantage dans la crise. Attendus au tournant, les Olympiens parvenaient à se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue Europa en battant le Shakhtar Donetsk, mettant ainsi un terme à une série de 7 matchs consécutifs sans succès (toutes compétitions confondues). Une spirale négative qui avait eu raison de Gennaro Gattuso, laissant son successeur Jean-Louis Gasset avec un chantier conséquent sur les bras.

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l’embellie marseillaise s’est confirmée. Abordant cette 23e journée de Ligue 1 avec la ferme ambition de poursuivre sur la dynamique insufflée en Coupe d’Europe, l’OM entendait également se rapprocher un peu plus des places européennes face à une équipe de Montpellier qui ambitionnait de s’éloigner de la zone rouge. Malgré un début de rencontre délicat et mené d’entrée de jeu par une formation du MHSC opportuniste, l’OM a été en mesure d’inverser la vapeur grâce à des offensifs inspirés. Revenu dans la partie et bénéficiant d’un but d’avance à la pause, le club olympien a ensuite déroulé en seconde période, profitant notamment des erreurs défensives héraultaises, pour s’assurer un succès ô combien important pour la suite de la saison (4-1). Une belle manière pour Jean-Louis Gasset de boucler une semaine éprouvante, marquée par de multiples rebondissements.

À lire

OM-MHSC : Michel Der Zakarian est dépité

Jean-Louis Gasset revient sur ses premiers jours et répond aux critiques

«Ce fut une semaine de folie sur le plan psychologique, sans avoir le temps de travailler avec un groupe qui doute. Pour mon premier match (face au Shakhtar Donetsk, jeudi), j’ai opté pour une tactique assez simpliste. Jouer sans prendre de risque derrière tout en ayant un état d’esprit irréprochable. Sur le deuxième match, il fallait avoir le même état d’esprit tout en montant le curseur sur le plan technique et au niveau de l’efficacité», a assuré le coach olympien. Appelé pour jouer les pompiers de service, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a ensuite révélé qu’il avait récupéré un groupe éreinté et en manque de repères. Loin d’abdiquer, il a été en capacité de trouver les solutions nécessaires pour lui redonner de la confiance. «Les joueurs ont mérité un jour et demi de repos car la décharge a été assez sévère. Il a fallu gérer les temps de jeu. C’était un match risqué. Il fallait que le scénario du match puisse nous offrir la possibilité de faire tourner l’effectif. C’est ce qui s’est passé», a-t-il indiqué en évoquant au passage des retours de Jordan Veretout et de Pape Gueye, de retour de blessure et anciennement mis au placard sous Gattuso.

La suite après cette publicité

Une semaine après son intronisation, Jean-Louis Gasset est conscient que le chemin à parcourir est encore loin et qu’il doit encore prouver aux supporters qu’il a les épaules assez solides pour améliorer drastiquement les performances de son équipe. Pas épargné par les critiques depuis son intronisation en raison notamment de son âge, le technicien de 70 ans a souhaité fournir une première réponse à ses détracteurs. «La mission était difficile mais à mon âge, puisqu’il y en a quelques-uns qui en parlent, on vit pour relever des challenges et vivre des choses comme ça. C’est un vrai bonheur si on arrive à remplir la mission sur trois mois et demi. Si ces critiques sur mon âge m’ont fait sourire ? Moyennement. Je riais jaune. Mais bon, je sais que lorsqu’on fait un métier médiatique, les gens aiment bien chahuter. Ça me va. J’essaye de répondre à ma manière», a-t-il fini par conclure au micro de Prime Video. Après un baptême du feu réussi, Jean-Louis Gasset et l’OM espèrent confirmer leur regain de forme dès la semaine prochaine sur la pelouse de la lanterne rouge, Clermont.