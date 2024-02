L’OM se sépare de Gennaro Gattuso

L’Olympique de Marseille vit une saison très compliquée. Ce dimanche 18 février, face à Brest, le club phocéen a sombré en s’inclinant (0-1) alors qu’il était en supériorité numérique. Neuvième du classement à neuf points du podium, l’OM a réussi l’exploit d’avoir plus de points de retard sur la troisième place que de points d’avance sur l’OL (11e à cinq points).

Et forcément, dans ces cas-là, le premier à trinquer est l’entraîneur. Au lendemain de la déroute bretonne, l’ensemble des médias français annonçaient la fin de l’aventure de Gennaro Gattuso en Ligue 1. C’est désormais officiel. «L’Olympique de Marseille annonce la fin de sa collaboration avec Gennaro Gattuso. L’Olympique de Marseille tient à remercier tout particulièrement Gennaro ainsi que l’ensemble de son staff pour l’investissement sans faille et le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve au quotidien et leur souhaite bonne chance pour la suite», peut-on lire sur le site du club olympien.

Gasset pour le remplacer

Intronisé à la tête de l’OM le 27 septembre dernier après le passage éphémère de Marcelino, Gattuso aura dirigé 24 matches officiels. Son bilan ? 9 victoires, 9 nuls et 6 défaites, toutes compétitions confondues. Pas suffisant pour rester aux commandes, surtout après un début d’année 2024 catastrophique ponctué par une incapacité à gagner le moindre match depuis le succès en Coupe de France face à Thionville le 7 janvier dernier.

Comme avec la Fiorentina et Valence, Gattuso n’aura donc pas fait long feu. À 46 ans, l’Italien ne sera pas difficile à remplacer puisque l’OM a déjà identifié l’heureux élu. Comme nous vous l’annoncions, les Phocéens misent sur un habitué des pelouses de L1 passé récemment en Côte d’Ivoire : Jean-Louis Gasset (70 ans). Libre depuis son départ en pleine CAN 2023, l’ex-adjoint de Laurent Blanc va retrouver la France après son aventure mitigée à Bordeaux (2020-2021).