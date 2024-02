Ligue 1 : renversant, l’OM corrige Montpellier avec la manière

Dans le prolongement du match nul entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais au Parc des Princes plus tôt dans la journée, l’Olympique de Marseille accueillait Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1, ce dimanche. Une affiche ô combien importante pour les Phocéens, désormais dirigés par Jean-Louis Gasset, qui espéraient capitaliser sur leur performance en Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk pour renouer avec une victoire qui leur échappe en championnat depuis le 17 décembre 2023. Mais pour ce faire, il fallait franchir l’obstacle montpelliérain qui, menacé par le spectre de la relégation, souhaitait jouer un mauvais tour à l’OM.

Opportuniste, le MHSC glaçait son adversaire d’entrée de jeu. Au terme d’une première incursion héraultaise, Savanier récupérait le ballon et l’envoyait directement dans la boîte. Sur la trajectoire de celui-ci, Gigot se loupait complétement en tentant d’éloigner le danger. À la retombée, Al-Tamari faisait preuve d’agressivité pour devancer Mbemba dans les airs et plaçait une tête imparable pour Al-Tamari (0-1, 5e). Cueillis à froid, les Marseillais entamaient la rencontre de manière catastrophique. Galvanisé par l’ouverture du score, Montpellier n’était pas loin de la balle de break. Sur un corner tiré à gauche, Ferri était au rebond et déclenchait un tir puissance qui heurtait le portier marseillais avant de mourir sur le montant (12e). Déterminés à réagir rapidement, les Marseillais s’accaparaient la possession. Mais à l’image des frappes manquées d’Aubameyang (18e) ou de Merlin (20e), la domination phocéenne s’avérait infructueuse jusqu’à la demi-heure de jeu. Sur un ballon mal dégagé par la défense montpelliéraine, Ndiaye redonnait du baume au cœur à son équipe en éliminant Sacko avant de tromper Lecomte, bien aidé par la transversale (1-1, 31e).

Cueillis à froid, les Phocéens ont bien réagi

Tandis que le Sénégalais venait d’inscrire son 2e but de la saison, Kondogbia vendangeait une belle opportunité en ratant le cadre de Lecomte (35e). Après avoir péché dans le dernier geste auparavant, Aubameyang rectifiait la mire à quelques encablures de la pause. Sur un centre fort de Mbemba venant de la droite, Aubameyang mystifiait à bout portant Lecomte du pied gauche pour fêter son 17e but de la saison toutes compétitions confondues (2-1, 43e). Dans le temps additionnel de la première période, Lopez était encore sauvé par son poteau avant d’intervenir devant Sylla et ainsi permettre à son équipe de regagner les vestiaires avec un but d’avance. Malgré une légère alerte de Savanier (48e), Marseille revenait avec de meilleures intentions que son homologue pailladin. Cependant, les offensifs marseillais à l’image d’un Ndiaye trop imprécis aux 20 mètres (48e) puis d’un Aubameyang sortant perdant de son duel avec Lecomte (57e) manquaient de tranchant pour enfoncer des Héraultais en souffrance.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Marseille 33 23 8 8 9 6 33 25 15 Montpellier 22 23 -6 5 8 10 25 31

En panne offensivement et recroquevillé dans son propre camp, le MHSC était poussé à la faute. Dans la surface, Ndiaye était fauché par Kouyaté. Après l’intervention de l’arbitrage vidéo, l’OM se voyait accorder un penalty converti par Aubameyang qui prenait à contre-pied Lecomte (3-1, 62e). Pour tenter d’inverser la tendance, le MHSC procédait à de multiples changements. Infructueux puisque c’est l’OM qui faisait le siège du but de Lecomte. Toujours aussi influent aux avant-postes, Aubameyang déclenchait une lourde frappe depuis l’extérieur de la surface mais voyait le cadre se dérober (73e). Sous pression, Montpellier s’écroulait une énième fois dans les dix dernières minutes. Allant au bout de son effort, Sarr adressait un centre fort à ras de terre. Malheureux, Lecomte déviait le ballon sur la jambe de Sacko qui propulsait le ballon dans ses propres cages (4-1, 82e). Ainsi, l’OM filait vers la victoire, une première depuis le début de l’année civile et enfonçait un peu plus Montpellier dans la crise. Au classement, l’OM reste à la 9e place mais revient à 3 points des places européennes tandis que le MHSC demeure au 15e rang, aux portes de la zone rouge.