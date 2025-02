L1 : le PSG s’impose face à l’OL après une fin de match intense

Une rencontre qui prenait des allures de confrontation entre Nasser al-Khelaïfi et John Textor, mais sur le terrain, les enjeux étaient tout autres. Le PSG, toujours invaincu en Ligue 1 cette saison (17 victoires, 5 nuls), enchaînait un troisième succès consécutif à Toulouse (1-0), avant de prouver sa supériorité en éliminant Brest en barrages de la Ligue des champions (3-0, 7-0). De son côté, l’OL, après sa défaite contre Marseille (2-3) en début de mois, avait réagi en enchaînant deux victoires en Championnat, dont une large à Montpellier (4-1). Les Rhodaniens se retrouvaient à sept points du podium avant le match.

Paris a rapidement pris le contrôle du jeu. Kvaratskhelia a lancé Dembélé en profondeur, et l’international français a éliminé Perri d’un crochet du droit avant de tenter un tir croisé du gauche, repoussé de justesse par Mata devant le but (12e). Après 25 minutes, le PSG affichait déjà 86 % de possession. Lyon a toutefois réagi à la demi-heure de jeu, lorsque Sael Kumbedi a décoché une lourde frappe, repoussée par Donnarumma (29e). Ousmane Dembélé a ensuite tenté sa chance, après une belle passe de Bradley Barcola, mais l’attaquant a buté sur Lucas Perri (35e). Dominateurs, les Franciliens n’ont pas trouvé la faille chez les Lyonnais avant la fin du premier acte.

Paris s’impose après un final enflammé

Au retour des vestiaires, Achraf Hakimi a inscrit l’ouverture du score. Sur une superbe ouverture de Désiré Doué, Bradley Barcola a débordé côté gauche avant de délivrer un centre en retrait. Seul au point de penalty, Hakimi a ajusté Lucas Perri d’une reprise croisée, imparable pour le gardien lyonnais (53e, 0-1). Quelques minutes plus tard, Paris a poursuivi sa démonstration. Ousmane Dembélé a alors signé un joli but. Après une course éclatante, l’ancien barcelonais a effacé plusieurs défenseurs avant d’armer une frappe puissante depuis l’entrée de la surface. Le ballon est allé se loger le long du poteau gauche (60e, 0-2). L’OL a alors tenté de réagir. Tanner Tessmann a vu sa tentative repoussée par Donnarumma (66e), avant que Corentin Tolisso ne manque de précision avec une frappe non cadrée à gauche du but (69e).

Finalement, c’est Rayan Cherki qui a réduit l’écart en toute fin de match, en inscrivant un tir puissant du gauche (83e, 1-2). Hakimi est rapidement venu mettre un terme aux espoirs lyonnais en inscrivant le but du doublé à la fin du temps réglementaire (86e, 1-3). Cependant, Corentin Tolisso a ravivé l’espoir lyonnais dans les dernières secondes du match (90e+2, 2-3), sans toutefois réussir à renverser le cours de la rencontre. Grâce à cette victoire, le PSG a conforté sa large première place en Ligue 1, creusant un écart de plus de 10 points sur l’OM, son dauphin. De son côté, malgré cette défaite, l’OL conserve sa 6e place au classement, mais voit Strasbourg, 7e, se rapprocher dangereusement à 2 points.