Toulouse : les regrets de Shavy Babicka après la défaite contre le PSG

Ce samedi, le TFC a réalisé une prestation plus que correcte face au PSG. Mais voilà, face au réalisme froid des Parisiens, les Toulousains n’ont pas pu aller chercher de points face au leader de Ligue 1 et ont concédé une défaite sur la plus petite des marges. Offensivement, les Pitchounes peuvent avoir des regrets et Shavy Babicka a expliqué qu’il aurait pu en faire plus ce samedi soir sur DAZN :

La suite après cette publicité

«Nous avons essayé de bien préparer ce match. Le PSG devrait jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine donc nous savions qu’il y avait un coup à faire. Il fallait mettre de l’engagement. On paye la défaite sur une action cash. Je pense que nous aurions pu concrétiser nos quelques occasions. C’est ce qui fait la différence.»