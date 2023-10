BL : Sehrou Guirassy brille encore avec Stuttgart, Dortmund renverse l’Union Berlin, Leipzig malheureux

Après le match nul (2-2) entre Gladbach et Mayence, la 8e journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec 4 rencontres programmées à 15h30. Devant son public, le Borussia Dortmund a trouvé les ressources nécessaires pour venir à bout de l’Union Berlin. Si Füllkrug ouvrait rapidement le score pour les Marsupiaux (1-0, 7e), Gosens (1-1, 9e) et Bonucci (1-2, 31e, sp) permettaient aux visiteurs de renverser le cours de cette rencontre. Au retour des vestiaires, Schlotterbeck égalisait (2-2, 49e) finalement avant Brandt ne redonne l’avantage aux siens (3-2, 54e) et que Ryerson ne parachève le succès des locaux en fin de match (4-2, 71e). Avec ce résultat (4-2), Dortmund remonte à la deuxième place. Le club de Berlin est 13e.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, le RB Leipzig, porté par Simakan, Lukeba, Openda ou encore Simons, n’a jamais trouvé la faille contre Bochum. Malheureux, les locaux ont d’ailleurs loupé deux penalties au cours de cette rencontre (Simons et Forsberg). Score final : 0-0. Au classement, le RBL chute à la 5e place. Bochum est 16e. Enfin, Darmstadt s’est offert sa deuxième victoire consécutive sur la pelouse d’Augsbourg (2-1) grâce aux réalisations de Skarke et Kempe en seconde période. De son côté, le VfB Stuttgart de Sehrou Guirassy, auteur d’un nouveau triplé et inarrêtable en ce début de saison, a renversé Wolfsburg (3-1) et prend provisoirement la tête du championnat.

Tous les résultats de 15h30

Borussia Dortmund 4-2 Union Berlin : Füllkrug (7e), Schlotterbeck (49e), Brandt (54e), Ryerson (71e) / Gosens (9e) et Bonucci (31e, sp)

Augsbourg 1-2 Darmstadt : Demirovic (86e) / Skarke (51e) et Kempe (70e)

RB Leipzig 0-0 Bochum

VfB Stuttgart 3-1 Wolfsburg : Guirassy (67e, sp, 78e, 82e) / Gerhardt (34e)