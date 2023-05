PSG : QSI veut s’offrir un grand club brésilien

La suite après cette publicité

De plus en plus de grands groupes d’investissements souhaitent avoir plusieurs clubs sous leur giron. C’est notamment le cas de QSI, propriétaire du PSG. Intéressé depuis quelques mois par le rachat de Manchester United, le fonds d’investissement qatari mènerait également une autre quête en coulisses. En effet, d’après des informations de Globo, il souhaiterait s’offrir Santos. Dans cette quête, QSI discuterait déjà avec le club emblématique de Pelé et les pourparlers seraient assez poussés car les représentants qataris auraient même demandé au président Andres Rueda les états financiers de Santos pour étudier les comptes de l’institution.

D’après le média brésilien, l’intermédiaire dans cette transaction ne serait autre que… Neymar Senior. Alors que son fils n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale française, le paternel aurait participé à la négociation du club avec Blaze, l’actuel sponsor principal de Santos. Pour le moment, rien n’est encore fait entre le PSG et l’équipe de Sao Paulo. Le club francilien, qui a déjà investi dans Braga, doit trouver un terrain d’entente avec les dirigeants paulistas avant de regarder vers d’autres institutions.

