Neymar est enfin chaud pour quitter le PSG !

Et si cette fois c’était la bonne ? Joueur du Paris Saint-Germain depuis 2017, Neymar (31 ans) n’a plus vraiment la cote chez les Rouge et bleu. Malgré des statistiques plus que correctes cette saison (18 buts, 17 passes décisives en 29 matches, toutes compétitions confondues), le Brésilien sait que le club de la capitale cherche à se débarrasser de lui depuis plus d’un an.

L’an dernier, Paris l’a poussé vers la sortie, mais s’est rapidement heurté à l’impossibilité de transférer un joueur au contrat XXL (40 M€/ an jusqu’en 2027) ne désirant pas bouger. Entre-temps, le nouveau patron de Chelsea, Todd Boehly, s’était manifesté, mais rien n’avait suivi. L’ancien Blaugrana avait également été proposé au FC Barcelone. En vain. Cette fois, la donne a quelque peu changé. Comme nous vous le révélions le 5 mai dernier, le PSG pousse toujours pour se séparer de sa star auriverde.

Neymar ne veut pas du Golfe

Neymar coûte trop cher alors qu’il ne pèse pas autant qu’il devrait vu l’investissement consenti par ses dirigeants depuis bientôt six ans. Réfractaire au départ, le numéro 10 a, selon nos informations, bel et bien changé d’avis. Touché par l’incident survenu avec quelques ultras du club devant son domicile, le Brésilien est désormais prêt à plier bagage. Mais pas n’importe où.

Courtisé en Arabie saoudite, Neymar ne veut pas aller dans le Golfe. Aujourd’hui, son seul marché est, pour le moment, l’Angleterre où les noms de Chelsea et de Manchester United sont toujours cités. Nous pouvons également vous confirmer que Paris est bien prêt à faire des concessions pour se séparer de son joueur. Affaire à suivre.