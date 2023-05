Newcastle : Eddie Howe réagit aux rumeurs CR7 et Neymar

Troisième de Premier League et en bonne posture pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, Newcastle devrait être l’un des grands animateurs de ce mercato d’été. Relativement calme depuis son passage sous pavillon saoudien en octobre 2021, le club anglais a notamment été associé aux prestigieux noms de Neymar et de Cristiano Ronaldo ces derniers jours. Deux folles rumeurs démontées par l’entraîneur des Magpies, Eddie Howe, ce vendredi en point presse.

La suite après cette publicité

«Beaucoup de noms ne sont pas exacts. Nous devons recruter judicieusement, a lancé l’ancien entraîneur de Bournemouth. Il est préférable de découvrir ce genre de joueurs (Neymar et Ronaldo) avant qu’il n’explosent sur la scène mondiale. Nous devons prospecter plus en profondeur, les trouver jeunes et les développer. C’est notre ambition.»

À lire

Newcastle : Allan Saint-Maximin, un avenir remis en question