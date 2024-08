OL : qui est Tanner Tessmann, le nouveau joyau déniché à Venise ?

Après une longue et harassante saison dernière marquée par deux changements d’entraîneurs (Laurent Blanc, Fabio Grosso, Pierre Sage), l’Olympique Lyonnais, qui scrutait les alentours de la zone rouge jusqu’au mois de janvier, avait fini par retrouver de belles couleurs, remontant petit à petit au classement et parvenant même à empocher un ticket européen. Plus libre sur le mercato d’été sans l’ombre de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) qui plane, la direction lyonnaise a mis les petits plats dans les grands pour renforcer l’effectif des Gones avec notamment les arrivées de Moussa Niakhaté, Georges Mikautadze, Rémy Descamps et Abner. Sans oublier les options activées pour Orel Mangala, Ernest Nuamah, Saïd Benrahma, Duje Caleta-Car et Mama Baldé. Avec près de 134,29 millions d’euros dépensés sur cette fenêtre de transferts selon les chiffres de Transfermarkt, les pensionnaires du Groupama Stadium affichent leurs objectifs pour cette nouvelle campagne.

En effet, l’Olympique Lyonnais espère retrouver son statut en Ligue 1 et en Coupe de France, tout en faisant bonne figure en Ligue Europa. En ce sens, à quelques jours de la fin du mercato d’été, John Textor et les autres dirigeants préparent de petits coups malins pour donner un peu plus d’armes à Pierre Sage. Ainsi, selon les informations de nos confrères de L’Equipe, le club rhodanien va réaliser une belle affaire en s’attachant les services du milieu de terrain américain, Tanner Tessmann, en provenance de Venise. International américain et présent aux Jeux Olympiques 2024 de Paris avec son pays, le natif de Birmingham dans l’Alabama arrive à Lyon contre 6 millions d’euros. Après deux belles saisons en Serie B avec le club de Vénétie, Tessmann va connaître le niveau supérieur et poursuivre son développement sous le maillot de l’OL. Il est attendu dans la Capitale des Gaules dans les prochaines heures pour y passer sa visite médicale avant de parapher officiellement son contrat.

Un profil polyvalent dans l’axe

Un milieu de terrain avec un rôle de numéro six passeur ne parvient pas toujours à allier ses qualités offensives en alternant avec un rôle défensif élevé, mais c’est ici que Tanner Tessmann se distingue des autres milieux de terrain. En effet, l’Américain, passé notamment par l’académie du Dallas FC en MLS, couvre toutes les zones du terrain, de sa propre défense jusqu’à la surface adverse tout en dézonant sur les ailes. Ainsi, il est un milieu de terrain avec un gros volume de jeu comme le montre sa heatmap moyenne la saison passée en Serie B avec Venise. Le futur joueur de l’OL possède deux qualités principales : les passes et les récupérations. Sous le maillot des Arancioneroverdi, il a affiché une statistique impressionnante de 8,48 passes complétées par 90 minutes, ce qui le place dans le top 2 percentile à son poste. Si ses coéquipiers avaient été plus efficaces, Tanner Tessmann aurait été parmi les meilleurs passeurs décisifs de la ligue italienne. Le jeune joueur de 22 ans a amélioré sa palette défensive, réalisant le deuxième plus grand nombre d’interceptions et le quatrième plus grand nombre de dégagements de l’antichambre italienne. Il est le cinquième meilleur joueur selon la statistique avancée Expected Threat (xT), qui mesure la capacité à se montrer dangereux et impactant balle au pied. Il a aussi réalisé le plus de passes en profondeur et de dribbles réussis pour l’équipe tout en créant le deuxième plus grand nombre d’occasions.

Au cours de la saison dernière, Tanner Tessmann a marqué sept buts et fourni trois passes décisives, agissant comme le chef d’orchestre de l’équipe. Sa maîtrise du jeu offensif et défensif fait de lui un candidat parfait pour jouer au poste de milieu défensif dans un double pivot. La seule préoccupation de Tessmann est son nombre de ballons portés, car il perd souvent le cuir en essayant de l’amener vers l’avant. Le Venezia de Paolo Vanoli la saison passée était une équipe qui se classait parmi les meilleures dans la possession de balle, tout en concédant le moins de tirs de Serie B. La présence de Tessmann au cœur du jeu est l’une des raisons pour lesquelles les équipes adverses ne réussissaient pas à efficacement amener le ballon autour de la zone de but vénitienne. Le successeur de Vanoli (parti au Torino) sur le banc de Venise n’est autre qu’Eusebio Di Francesco qui a encore récemment encensé Tanner Tessmann, tant son profil est rare et capital dans un système collectif : « Je pense que Tessmann est le joueur le plus difficile à remplacer. Nous pouvons trouver quelqu’un qui se rapproche de ses caractéristiques, mais nous ne sommes pas intéressés par un simple copier-coller. Il sera important que nous ne nous trompions pas dans ce choix». Avec un potentiel de la sorte, l’Américain n’allait pas faire long feu chez La Sérénissime.

L’OL l’a emporté face à une lourde concurrence

Avec une cote aussi grandissante en Italie, les rumeurs sont allées de bon train ces derniers mois autour de l’avenir de Tanner Tessmann. Alors que nous sommes dans la dernière partie du mercato estival, la pièce la plus précieuse de l’équipe Venezia 2023/24 promue en Serie A est toujours officiellement dans l’équipe de la lagune, mais est hors du groupe professionnel depuis plusieurs semaines pour négocier son transfert acté avec sa direction dès le début du mercato estival. Et les prétendants n’ont pas manqué à l’appel, mais pour différentes raisons et de multiples couacs, son départ de Venise a été avorté. Les deux premiers clubs venus frapper à la porte ont été le Bayer Leverkusen et l’Inter Milan en juin dernier. Un premier accord avait été trouvé autour d’un échange avec Gaetano Oristanio et des millions d’ajustements. Le problème reste la gourmandise de l’entourage du joueur, dont son père, qui avait demandé plusieurs commissions égales à 2,2 millions d’euros.

La Fiorentina a ensuite rejoint la bataille, parvenant sans problème à un accord avec Venezia comme l’Inter l’avait trouvé, en envoyant également le défenseur Lorenzo Lucchesi en prêt à Venise, mais la Viola se raidit également face à la demande d’un tiers du montant du transfert en commissions pour l’agent et la famille de Tessmann. Avec cette nouvelle affaire qui est tombée à l’eau, le climat se tend entre Tessman et Venise. La direction vénitienne tape du poing sur la table, refuse de réintégrer le joueur au groupe professionnel et menace même l’entourage de laisser Tanner Tessmann exclu jsuqu’au mercato d’hiver, voire l’intégralité de la saison. À ce stade, les autres clubs intéressés, dont Brighton et le Torino étaient effrayés à l’idée d’entamer des négociations avec Venise et le joueur. Jusqu’à ce que l’OL rafle la mise…