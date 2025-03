PSG : une première recrue estivale arrive à Paris

International italien avec les moins de 19 ans, le gardien de l’AS Roma Renato Marin est en passe de signer libre au Paris Saint-Germain cet été, selon de nombreux médias italiens. Depuis le milieu du mois de janvier, le joueur n’a plus été convoqué dans un seul groupe avec la Roma, que ce soit dans l’équipe première ou avec la réserve. Le joueur a également posté plusieurs photos de la ville ce mardi, montrant qu’il est actuellement à Paris.

Après Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas, Matvei Safonov, Lucas Lavallée et Louis Mouquet, Renato Marin serait le sixième gardien sous contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui obligerait le club à envisager certains départs. Pour Mouquet, le problème devrait se régler par le fait que son contrat expire au mois de juin, alors que Donnarumma, Safonov et Lavallée seront en fin de contrat en juin 2026, et pourraient quitter le club cet été.