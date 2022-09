AC Milan : le prix de Rafael Leão explose

La suite après cette publicité

« Ce Leão rappelle Mbappé ». Tel est le titre de la Gazzetta dello Sport. Lors du derby milanais de samedi, le Portugais a brillé de mille feux, et il a fait la une des médias sportifs italiens pendant tout le week-end. Un joli doublé qui a permis aux Rouge et Noir de prendre le meilleur sur leur voisin, et en plus de ça de prendre la tête de la Serie A à égalité avec Naples, les deux équipes totalisant 11 points après 5 journées.

Cet été, l'ancien du LOSC a énormément fait parler de lui. Pas pour ses performances, puisqu'il n'y avait pas de matchs, mais pour son avenir. Il a été ainsi annoncé du côté de beaucoup de grosses écuries européennes, à commencer par le Paris Saint-Germain, mais également Chelsea et même le Real Madrid, ainsi que Manchester City comme dévoilé en exclusivité par nos soins. Mais il est finalement resté en Lombardie.

Sa valeur grimpe en flèche

Pour combien de temps ? La publication italienne dévoile de nouvelles informations sur sa situation dans son édition papier, alors que son contrat expire dans deux ans. L'AC Milan veut logiquement le prolonger, mais le joueur voudrait un salaire de 7 millions d'euros net par saison, et avec les différentes règles fiscales mises en place en Italie, il ne coûterait "que" 10,5 millions d'euros par an à son club. Un peu plus de 60 millions d'euros, si on inclut les bonus.

Mais surtout, du côté de Milan, on observe attentivement l'explosion de sa valeur sur le marché. Aux yeux des Milanais, il vaut déjà 100 millions d'euros, et ce prix ne fait que grimper. Ce qui en inquiète plus d'un, puisque sa clause libératoire est de 150 millions d'euros. Un montant qui - encore pour les Italiens - pourrait rapidement être mis sur la table par un autre cador européen puisqu'il risque de correspondre à la valeur réelle du joueur. D'où cette volonté de le prolonger rapidement, avec une clause libératoire revue à la hausse...