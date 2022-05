Manchester City s'attaque à Rafael Leão !

La suite après cette publicité

À la sortie d'une prometteuse saison avec le LOSC (8 buts en 24 matches), Rafael Leão était recruté par l'AC Milan contre un chèque de 24 M€. Après deux saisons d'adaptation en Lombardie, l'ailier portugais donne enfin sa pleine mesure avec les Rossoneri et a été l'un des grands artisans du titre de champion d'Italie milanais (11 buts et 8 passes décisives en 34 matches de Serie A). Des performances qui lui ont permis d'obtenir le titre honorifique de meilleur joueur du championnat.

Alors, forcément, devant une telle explosion, le champion d'Italie en titre voit quelques courtisans de poids venir aux nouvelles. Pas de quoi émouvoir Paolo Maldini qui s'est montré clair pour l'avenir de son joyau vendredi dernier dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. « Nous considérons Rafael Leão comme un joueur clé et intouchable. Il n'est pas à vendre. C'est encore un diamant brut qui a subi d'importantes améliorations d'une année sur l'autre. On l'a sorti du banc lillois en versant 24 millions et on lui a tout de suite mis une clause de 150 millions parce que Boban, Massara et moi avons cru en lui.»

Manchester City pense à lui pour remplacer Sterling

Des déclarations qui ont touché en plein cœur l'international portugais (5 sélections) dont la position favorite est sur le côté gauche de l'attaque. «Oui, je suis à Milan, il me reste deux ans de contrat. Intouchable ? Je suis heureux de ces mots. Je me sens chez moi, mais, pour l'instant, je me concentre sur la Seleção», expliquait le principal intéressé ces dernières heures. Oui mais voilà, les sommes en jeu étant tellement folles, que Milan pourrait bien ne pas pouvoir retenir son attaquant.

Selon la presse étrangère, le PSG est très chaud sur le joueur, mais le dossier ne semble pas prioritaire pour la direction du club parisien. Le Real Madrid est très chaud et pourrait faire des folies pour l'ancien Lillois, on parle d'une offre à venir de plus de 100 M€ de la Casa Blanca. Mais selon nos informations, il y a un autre club et non des moindres qui pourrait rafler la mise. Il s'agit de Manchester City. Malgré l'arrivée du serial buteur norvégien Erling Haland et du crack argentin Julian Alvarez, la formation de Pep Guardiola est insatiable et souhaite foncer sur le Milanais dont le profil est apprécié par le coach espagnol. Rafael Leão pourrait remplacer Raheem Sterling sur le départ...