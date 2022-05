Rafael Leão, Ibrahimovic, Origi : Paolo Maldini lâche ses vérités sur les dossiers brûlants de l'AC Milan

L'AC Milan est sur un nuage. Le week-end dernier, les Rossoneri se sont adjugés le Scudetto au terme d'un long bras de fer à distance avec l'Inter. De quoi donner le sourire à tout un club qui a travaillé sans relâche pour retrouver les sommets. C'est le cas du directeur technique Paolo Maldini, qui a accordé un long entretien à la Gazzetta dello Sport ce vendredi. L'occasion pour l'ancien défenseur de faire passer quelques messages. Le premier le concerne d'ailleurs ainsi que le directeur sportif Frederic Massara.

«Il y a les questions concernant mon contrat ainsi que celui de Massara. Nos contrats terminent le 30 juin et n'avons pas prolongé. Je trouve irrespectueux qu'à ce jour le PDG et Elliott ne se soient même pas assis autour d'une table pour nous parler», a lâché Maldini, visiblement agacé et on peut le comprendre. Mais il s'est vite calmé quand il a fallu parler de la saison prochaine et du mercato à venir. Un sujet sur lequel les dirigeants lombards travaillent en coulisses depuis un bon moment. «Nous sommes sur le mercato depuis des mois mais pour le moment nous n'avons pas les ressources financières pour faire ce saut qualitatif aussi parce que nous sommes en phase de transition».

Maldini évoque les cas Origi et Botman

Il poursuit : «aujourd'hui, avec une vision stratégique de haut niveau, Milan pourrait rivaliser avec les plus grands. Avec 2-3 meilleures signatures, vous pouvez également participer à la Ligue des champions. Si, au contraire, vous choisissez une vision sans investissements, le risque est de rester loin derrière (...) La Juve a signé Vlahović et elle ne devrait pas s'arrêter là, tout comme l'Inter. Nous aurons un championnat de plus haut niveau car les autres seront également compétitifs. C'est pourquoi nous devons repenser notre stratégie d'investissement.»

Les Milanais comptent donc se renforcer cet été. Le nom de Divock Origi, en fin de contrat à Liverpool, circule depuis un très long moment. Concernant ce dernier, Maldini a confié : «nous sommes en pourparlers avec Origi et cela semble très bien se passer.» Il a ensuite fait un point sur le cas Sven Botman (LOSC). «Nous le suivons mais il y a beaucoup de défenseurs centraux intéressants sur le marché». Un marché où Rafael Leão a une sacrée cote. Le PSG et surtout le Real Madrid, qui préparerait une offre de 120 millions d'euros, sont sur le coup.

La porte est fermée pour Rafael Leão

Mais Maldini s'est montré clair.« Nous considérons Rafael Leão comme un joueur clé et intouchable. Il n'est pas à vendre. C'est encore un diamant brut qui a subi d'importantes améliorations d'une année sur l'autre. On l'a sorti du banc lillois en versant 24 millions et on lui a tout de suite mis une clause de 150 millions parce que Boban, Massara et moi avons cru en lui. Potentiellement, il a toujours été un champion. Il devait suivre un chemin qui, d'ailleurs, n'est pas encore terminé. Il est extrêmement intelligent et avait besoin d'un peu d'aide. Je lui ai beaucoup parlé».

Mais le dirigeant italien a nuancé par la suite. «Il est clair que si à l'avenir Milan n'est pas au niveau de Leão ou réciproquement, les choses pourront changer. Mais en ce moment, la croissance est exponentielle pour lui et pour le club.» Enfin, il a évoqué le dossier Zlatan Ibrahimovic, absent pour au moins 7 à 8 mois et en fin de contrat. «Je lui ai parlé lundi et nous avons pris rendez-vous dans quinze jours. Je ne vois aucun problème à trouver un accord. Jouer si peu n'est certainement pas bon. Nous verrons ce qui se passera dans les deux prochaines semaines. Tout sera fait pour lui et pour Milan. D'après ce que je comprends, son intention est de continuer». Une bonne nouvelle pour Milan qui prépare déjà demain.