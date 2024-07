Manchester City : une recrue inattendue va renforcer l’armada de Pep Guardiola

Alors que les meilleures sélections nationales sont encore en train de croiser le fer à l’Euro 2024 en Allemagne et la Copa América 2024 aux Etats-Unis, les plus grandes écuries du monde s’activent déjà en coulisses pour préparer leur stratégie estivale sur ce mercato d’été. Et même les équipes les plus compétitives ne disent pas non à plusieurs renforts, c’est le cas de Manchester City qui sort d’un nouvel exercice concluant avec une Premier League empochée, une Supercoupe d’Europe remportée, une Coupe du monde des clubs glanée mais aussi deux finales perdues en FA Cup et au Community Shield. Cependant, la direction des Sky Blues a toujours été très claire : le but est de tout gagner et de ne laisser aucune miette à la concurrence britannique et européenne. Surtout que la saison prochaine pourrait bien marquer la dernière campagne sous la houlette de Pep Guardiola.

En effet, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola ne devrait pas prolonger son contrat le liant avec les Cityzens et pourrait donc quitter le club mancunien à la fin de la saison 2025 après neuf ans sur le banc dans le nord de l’Angleterre et de nombreux trophées gagnés depuis son arrivée en 2016. C’est du moins ce qu’ont rapporté plusieurs médias anglais dont le Daily Mail et le Telegraph en mai dernier. Le principal intéressé avait d’ailleurs laissé planer le doute : «La réalité c’est que je suis plus proche de partir que de rester. J’avais déjà cette sensation la saison dernière. Lorsque nous avons gagné à Istanbul la Ligue des champions, je m’étais dit : "C’est fini. Qu’est-ce que je fais encore là ? C’est fini, il ne reste plus rien à faire"». Mais la direction de Manchester City reste ferme et veut convaincre le tacticien catalan de prolonger l’entraîneur le plus titré de son histoire. Dans ce sens, les dirigeants sont prêts à mettre les petits plats dans les grands dès cet été pour tout rafler la saison prochaine.

Une recrue totalement surprise piochée en Liga !

Actuellement avec le Brésil à la Copa América, la révélation de la saison dernière en Liga, Sávio, va finalement rejoindre les rangs de Manchester City dès cet été. C’est en effet ce que rapporte le quotidien catalan Mundo Deportivo. La tendance était pourtant de prolonger son prêt via l’ESTAC dans le club de Girona qui disputera, pour rappel, la Ligue des Champions lors de la campagne 2024/2025. L’arrivée de Sávio à Manchester City n’est pas encore officielle, étant donné que le club doit attendre l’autorisation de l’UEFA. En effet, Troyes, l’équipe avec qui il est actuellement sous contrat, appartient également à la galaxie du City Football Group. Selon le règlement de l’institution européenne, les transferts entre clubs d’un même propriétaire ne sont pas autorisés. La décision finale sera prise une fois terminés les différents tournois continentaux. Bien qu’il ait remporté la Premier League, l’entraîneur catalan n’est pas satisfait et a demandé des renforts. C’est pour cette raison qu’il a souhaité rapidement verrouiller la venue de Sávio.

Le Brésilien viendra ainsi prendre une place sur les ailes et renforcer une rotation déjà bien garnie avec des joueurs talentueux tels que Phil Foden, Jérémy Doku et Jack Grealish, même si l’Anglais pourrait quitter le club si une offre satisfaisant toutes les parties arrive. Lors de sa dernière saison avec Girona, ses prestations ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs du Vieux Continent. Et ce n’est pas étonnant : Sávio s’est imposé comme l’une des stars émergentes de Gérone, contribuant de manière significative à leur campagne historique de Liga, où l’équipe catalane a obtenu une impressionnante 3ème place avec 81 points et s’est qualifiée pour la première fois pour la Ligue des Champions. Lors de ses 41 apparitions, Sávio a marqué 11 buts et délivré 10 passes décisives en 3 256 minutes. De plus, avec la Seleção, il a disputé 5 matchs, marquant un but et délivrant une passe décisive. Le ciel est toujours aussi bleu chez les Sky Blues !