Pays de Galles : Gareth Bale pourrait garder un rôle au sein de la sélection

L’histoire entre Gareth Bale et la sélection du Pays de Galles n’est pas encore totalement terminée. Au lendemain de l’annonce de la retraite du joueur de 33 ans, le sélectionneur gallois, Rob Page, a fait une grande annonce. Selon les déclarations de ce dernier, même si Gareth Bale est à la retraite, il pourrait encore avoir un rôle à jouer avec les Dragons grâce à l’expérience engrangée par le joueur au fil des années.

«Quand on a quelqu’un de la stature de Gareth, avec tout ce qu’il a fait pour le pays de Galles et l’impact qu’il peut avoir, même juste en étant près des joueurs dans le vestiaire, c’est quelque chose dont je dois profiter. On aura une discussion dans quelques semaines. Ce qu’il a fait est phénoménal, pas seulement d’un point de vue footballistique, mais pour le pays parce qu’il a remis le pays de Galles sur la carte.» Des propos qui devraient plaire au principal intéressé.

