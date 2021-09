PSG-OL : la réaction à chaud de Maxence Caqueret

Le milieu de terrain lyonnais Maxence Caqueret s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Vidéo à l'issue de la victoire du PSG, au bout du temps additionnel, face à l'OL pour le compte de la 6e journée de Ligue 1.

« Enormément de déception, on menait, je pense qu'on avait tout pour tenir le résultat, on n'a pas su le faire c'est une très gosse déception ce soir. (…) Il faut retenir le positif malgré le faut qu'on était venu pour les 3 points. Il faut garder le positif pour avancer et gagner dès mercredi à la maison. »