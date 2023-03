Bayern : l’entourage de Benjamin Pavard confirme pour son avenir

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2024, Benjamin Pavard semblait proche du départ, alors que son nom était apparu à plusieurs reprises dans la presse catalane pour filer au Barça. Cet hiver, son nom a également été associé à celui de l’Inter Milan, cherchant un successeur à Milan Skriniar. Mais le champion du monde 2018 ne semble plus vouloir quitter Munich.

«Il a beaucoup changé depuis que Nagelsmann l’a fait passer du poste de latéral droit à son rôle d’origine, celui de défenseur central. A son poste, celui du milieu de la défense, il a trouvé la sérénité et la tranquillité, il est sans doute heureux, a affirmé son agent Joseph Mohan, au micro de TMW. On ne sait jamais pour son avenir. Mais ce qui est clair, c’est que maintenant que Benjamin joue dans le rôle qui lui convient, les choses changent. Après les deux matches importants de Ligue des champions, nous nous réunirons avec le Bayern et nous en parlerons, mais la relation avec le Bayern a changé».

