Corinthians : les mots durs du président pour justifier le licenciement de Sylvinho

Ancien coach de l'Olympique Lyonnais entre mai et octobre 2019, Sylvinho (47 ans) a essayé de rebondir au Brésil du côté des Corinthians. Une expérience assez compliquée pour lui qui n'a pas été épargné par la critique et qui a été licencié la semaine dernière. Interrogé dans l'émission Grande Circulo sur SporTV, le président du club paulista Duilio Monteiro Alves a eu des mots assez forts pour justifier le départ de Sylvinho qu'il avait reconduit de 2021 à 2022 à la base malgré des résultats décevants.

«Je n'ai jamais vu la foule critiquer un joueur ou un entraîneur pendant le match de toute ma vie. Les fans des Corinthians soutiennent les 90 minutes et ensuite ils peuvent maudire, critiquer, protester, c'est normal. Mais pendant le match, je ne l'ai jamais vu. C'est quelque chose qui a retenu mon attention et échappé à la pression des réseaux sociaux. En dehors de tout le reste, les programmes télévisés, les analystes, les commentateurs, les supporters, les conseillers, le général... Ça a pris une ampleur que je n'avais jamais vue dans le football. C'est pourquoi la décision a été prise. Ce n'était plus quelque chose de sain pour Sylvio, pour son quotidien» a-t-il lâché.