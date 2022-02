PSG-Rennes : interdiction de déplacement pour les supporters rennais

Le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais le vendredi 11 février afin de prendre sa revanche sur le match aller, perdu au Roazhon Park (0-2). Depuis, le club de la capitale n'a plus perdu en Ligue 1 et a pris le large en tête du classement, actuellement 11 points devant son dauphin, l'OGC Nice. Néanmoins, le club breton devra faire le déplacement sans supporters.

La suite après cette publicité

En effet, le SRFC a annoncé via un communiqué que le parcage visiteurs du Parc des Princes n'accueillera pas les fans rouge-et-noir, et ce sur décision de la Commission de discipline de la FFF après leur utilisation de fumigènes lors de leur défaite aux tirs au but en Coupe de France face à Nancy (1-1, 3 t.a.b. à 4). Le club ajoute également qu'il est «contrarié de ne pas pouvoir compter sur le soutien de ses supporters à Paris et sanctionné par des comportements inadaptés d’une minorité.»