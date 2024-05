PSG : quel onze doit aligner Luis Enrique pour le match retour ?

Luis Enrique n’a peur de rien, ni de personne, pas même de préférer Randal Kolo Muani à l’option Gonçalo Ramos - qui semblait pourtant évidente au regard du rendement affiché par le Portugais ces dernières semaines - au moment de rappeler un Bradley Barcola, dépassé par les événements, sur le banc des remplaçants (65e). Sûr de ses choix et optimiste, le technicien espagnol n’a d’ailleurs pas changé de registre quelques minutes après la défaite (0-1) face au Borussia Dortmund, mercredi soir, au Signal Iduna Park. Présent face au parcage parisien, l’ancien sélectionneur de la Roja a ainsi envoyé de bonnes ondes aux quelques 4000 fans frustrés par un tel scénario. Une positive attitude également perceptible dans les mots prononcés par l’intéressé en conférence de presse. «Les entraîneurs doivent toujours faire des choix avec les joueurs qu’ils pensent être les meilleurs pour leur équipe».

Gonçalo Ramos en 9, Ugarte de retour ?

«C’est le football. Beaucoup de fois, c’est merveilleux. D’autres fois, ça se passe comme ça (de ne pas marquer, ndlr). C’est vrai qu’on s’est créé beaucoup d’occasions et on aurait préféré être dans une meilleure situation mais il faut analyser les occasions des deux équipes. Ça a été une partie équilibrée. Tout le monde savait que ce ne serait pas facile, c’est une demi-finale de Champions League. Le vestiaire est un peu affecté parce qu’on a en plus eu une action avec deux poteaux. On a vu nos 4000 supporters qui nous ont supporté tout le match, c’est aussi un stade exceptionnel qui a su supporter son équipe. A Paris, on sera très forts et on n’a rien à perdre». Pourtant, derrière ce discours, une réalité demeure implacable. Face aux Marsupiaux, le champion de France a affiché certaines limites. Des défaillances, notamment dans le secteur offensif, qui devraient alors déboucher sur quelques ajustements en vue du match retour, prévu mardi prochain, au Parc des Princes.

Fantomatique en terres allemandes, Bradley Barcola n’est ainsi pas assuré de retrouver le onze de départ pour ce choc décisif et le PSG, qui n’aura cadré que 3 petits tirs (14 tentatives au total), pourrait logiquement se présenter avec une ligne d’attaque renouvelée. Dans cette optique, la présence de Gonçalo Ramos, déjà fortement réclamée par de nombreux observateurs ce mercredi soir, permettrait à Kylian Mbappé de retrouver son couloir gauche et ainsi faire parler sa vitesse. Dans le couloir droit, Ousmane Dembélé, bien que trop brouillon face à son ancien club, conserve quant à lui la faveur des pronostics. Outre l’attaque, Luis Enrique a également pu s’apercevoir que la bataille du milieu n’était pas forcément celle rencontrée en Catalogne ou du côté de Saint-Sébastien. Beaucoup plus libre de ses mouvements et bien moins sous pression face au BVB, Vitinha - l’un des rares à avoir donné satisfaction dans l’enceinte allemande - pourrait alors délaisser son rôle de sentinelle et monter d’un cran afin d’apporter toute sa créativité aux côtés de Warren Zaïre-Emery.

Incertitudes en défense…

Un schéma tactique qui donnerait alors l’opportunité à Manuel Ugarte de se montrer dans une position de numéro 6. Fabian Ruiz serait, lui, le grand perdant. Enfin, la défense parisienne soulève également quelques questions après ce premier acte manqué, à commencer par Lucas Hernández. Blessé sur l’action menant à l’ouverture du score, l’international français (37 sélections), touché au genou, a finalement cédé sa place à Lucas Beraldo dans l’axe gauche de la défense parisienne juste avant la pause (42e). Et les premiers retours ne présagent rien de bon. «Je n’ai aucune nouvelle sur Lucas Hernández, ça n’a pas l’air très positif mais on va attendre l’analyse des docteurs», concédait, à ce titre, Luis Enrique au micro de Canal + avant d’ajouter en conférence de presse : «je n’ai pas d’informations. Il ne pouvait simplement plus continuer». Une inquiétude légitime puisque Hernandez est officiellement forfait pour la réception du BVB mardi prochain.

Orphelin de l’ancien défenseur du Bayern Munich pour le match retour, l’Ibérique devra, là-aussi, s’ajuster. Si Achraf Hakimi reste le candidat numéro un pour animer le couloir droit et que Marquinhos, décisif à plusieurs reprises malgré la défaite, devrait à coup sûr porter le brassard de capitaine au Parc des Princes, l’identité de son futur compagnon de défense reste, à l’heure où nous écrivons ces lignes, assez flou. En principe et dans le cas où Nuno Mendes est une nouvelle fois aligné sur le côté gauche de l’arrière-garde parisienne, Lucas Beraldo devrait être l’heureux élu. Pour autant, les difficultés rencontrées par le latéral portugais et les interrogations autour de sa forme physique laissent également une porte ouverte à Danilo Pereira dans l’axe de la défense (Beraldo serait alors titularisé sur le flanc gauche). Une chose est sûre, peu importe les éventuelles surprises réservées, Luis Enrique devra trouver la formule parfaite pour renverser Dortmund au Parc des Princes et ainsi définitivement valider sa place en finale de la plus grande des compétitions européennes…