Angers - Rennes : les compositions sont là

Ce dimanche se poursuit la 12e journée de Ligue 1 avec un duel entre Angers et le Stade Rennais. A domicile, les Scoïstes vont s'établir en 3-5-2 avec Paul Bernardoni dans les cages derrière Cédric Hountondji, Ibrahim Amadou et Batista Mendy. Les rôles de pistons reviennent à Yan Valery et Pierrick Capelle tandis qu'Adrien Hunou, Nabil Bentaleb et Azzedine Ounahi sont au cœur du jeu. Amine Salama et Sofiane Boufal forment le duo d'attaque.

De leur côté, les Bretons misent sur un 4-4-2 avec Steve Mandanda comme dernier rempart. Devant lui, Hamari Traoré, Christopher Wooh, Arthur Theate et Adrien Truffert forment la défense. Xeka et Flavien Tait sont dans le double pivot avec Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier sur les ailes. Enfin, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri sont associés en attaque.

Les compositions

Angers SCO : Bernardoni - Hountondji, Amadou, Mendy - Valery, Hunou, Bentaleb, Ounahi, Capelle - Salama, Boufal

Stade Rennais : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Xeka, Tait, Terrier - Kalimuendo, Gouiri

