Brésil : le fabuleux destin de l'invité surprise Thiago Galhardo

Entre blessures et tests positifs à la Covid-19, le Brésil a dû bricoler pour cette fenêtre internationale. Vainqueurs du Venezuela (1-0), les partenaires de Marquinhos se déplacent cette semaine en Uruguay pour poursuivre leur sans faute en éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour le Mondial 2022 au Qatar (3 succès en 3 journées).

Privé de Neymar, Tite avait fait appel à Pedro, le buteur en forme de 23 ans de Flamengo, un temps courtisé par les Girondins de Bordeaux lorsqu'il évoluait à Fluminense. Seulement, ce dernier est forfait pour la rencontre face à la Celeste. Le sélectionneur national a convoqué un élément plus expérimenté et méconnu du grand public : Thiago Galhardo. Le technicien a notamment évoqué ses points communs dans le jeu avec Roberto Firmino pour justifier ce choix.

Il s'agit de l'actuel meilleur buteur de Série A, avec 15 réalisations en 19 apparitions sous les couleurs de l'Internacional Porto Alegre. Toutes compétitions confondues, l'Auriverde a trouvé le chemin des filets à 21 reprises depuis le début de l'année 2020. Une véritable révélation sur le tard puisque le milieu offensif de formation, arrivé cette année en provenance de Ceara (12 buts en 34 matches de championnat en 2019), n'évolue à la pointe de l'attaque de l'Inter qu'en raison de la blessure du vétéran péruvien Paolo Guerrero !

Une révélation tardive

«J'ai ressenti une énorme émotion, il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai même commencé à pleurer sur le moment. J'ai commencé à penser à ma famille. (...) C'est la concrétisation d'un rêve. On joue au football pour vivre ça. Pouvoir représenter 220 millions de personnes, c'est un grand honneur pour moi», a-t-il d'abord confié à la Confédération Brésilienne de Football avant d'en dire un peu plus en conférence de presse en expliquant son choix de porter le n° 17.

«Il y a un an, je recevais la pire nouvelle de ma vie, l'annonce de la mort de ma grand-mère, et aujourd'hui, je reçois la plus belle nouvelle de ma vie professionnelle, cette convocation. Je récupère le 17, avec lequel Pedro a joué contre le Venezuela, en hommage à la date de la disparition de ma grand-mère. Et le match contre l'Uruguay est le 17. Il y a beaucoup de coïncidences. Dieu a tout planifié pour que je puisse vivre ce moment magique, je ne peux qu'être reconnaissant. Je vais tout donner pour elle», a-t-il raconté.

Passé par des écuries de second plan comme Bangu, Coritiba, Ponte Preta ou Ceara, le droitier, qui s'est aussi exilé un an au Japon, à Albirex Nigata, en 2017, connaît le point culminant de sa carrière. Avant d'atteindre d'autres sommets encore plus élevés ? Au regard de sa trajectoire ces dernières semaines, l'Uruguay a des raisons de se méfier...