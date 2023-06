Real Madrid : Carlo Ancelotti prévient l’Arabie saoudite pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Toni Kroos, Luka Modric, Marco Asensio, Karim Benzema. Ils sont en fin de contrat cette saison, ou l’an prochain et leur avenir au Real Madrid n’est pas assuré. Comme nous l’avions annoncé, Karim Benzema est le plus proche d’un départ vers l’Arabie saoudite. En effet, l’offre transmise par Al-Ittihad a fini par convaincre Karim Benzema de quitter dès cet été le Real Madrid et l’ex-attaquant de l’OL en a d’ailleurs informé son club. Le Real Madrid espère le convaincre d’honorer sa dernière année de contrat, mais rien n’est assuré.

Présent devant la presse avant le dernier match de la saison contre l’Athletic Bilbao, ce dimanche (18h30), Carlo Ancelotti s’est longuement exprimé sur la situation de son Ballon d’Or en titre. Le technicien italien a d’abord assuré que «Karim Benzema est prêt à jouer demain, il est rétabli de sa blessure et il lui reste un an de contrat. Nous n’avons aucun doute à ce sujet», a-t-il d’abord ajouté, avant de préciser que «La réalité n’est pas internet», comme l’a justement expliqué Karim Benzema. «Je me sens très mal à l’aise avec la technologie, mais je pense que la réalité est différente. Les médias sont très importants dans notre société, mais il faut aussi savoir les gérer».

«Je pense que nous allons avoir une équipe différente»

Avant de tout de même émettre un doute. «Je pense que nous allons avoir une équipe différente. Il y a des joueurs dont les contrats s’épuisent, mais ce sera une équipe compétitive et qui me rend très excité. Les légendes madrilènes doivent prendre leur retraite au Real Madrid, mais ensuite, il y a la pensée du joueur et du club», a ajouté Carlo Ancelotti. L’appel auprès de Karim Benzema est donc lancé, mais le Real Madrid n’ira sans doute pas au clash avec son attaquant, s’il souhaite partir.

En ce sens, Carlo Ancelotti s’attend à toutes les possibilités et s’est montré élogieux envers Harry Kane, une cible prioritaire pour l’avenir de l’attaque merengue. «Je pense que vous êtes très intéressé par la saison prochaine, mais je ne parlerai pas de l’avenir de l’équipe. Kane est un grand joueur, mais c’est un joueur de Tottenham. Vous devez respecter le joueur et Tottenham». L’été du Real Madrid s’annonce très chaud, alors que la signature de Jude Bellingham est également attendue.