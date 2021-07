PSG : le Real Madrid change complètement d'avis pour Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Plus les jours avancent, et plus l'avenir du Bondynois semble lié au PSG. S'il n'a pas encore prolongé avec son club actuel, et que les discussions ne semblent d'ailleurs pas vraiment avancer, le Paris Saint-Germain ne lâche rien. Et ailleurs en Europe, les moyens restent limités pour tenter une offensive pour le champion du monde.

Il y a cette piste Real Madrid qui revient tout le temps. Un club dont le joueur ne s'est jamais caché d'être fan, tout comme la direction merengue n'a jamais nié son intérêt pour lui. Mais le Real Madrid préfère rester prudent, conscient que, même s'il n'est pas dans une situation financière compliquée, il ne faut pas faire de folies. Florentino Pérez et ses équipes ne veulent également pas se mettre le PSG à dos, alors que les relations entre les deux clubs se sont un peu tendues dernièrement.

Les Merengues n'y croient pas

Même si, lundi, Marca expliquait notamment que la vente de Varane avait aussi pour but de récolter des fonds pour Mbappé. La Cadena SER elle affirme qu'a priori, il n'en sera rien. La radio dévoile qu'un transfert de Kylian Mbappé est considéré comme impossible par l'état-major merengue.

Le média rajoute que la seule fenêtre de tir serait un appel de Mbappé, ou même de Nasser Al-Khelaïfi, à Florentino Pérez. Le deuxième cas serait en tout cas très peu probable, surtout au vu des déclarations récentes du boss parisien. Le joueur, qui a fait savoir à Pochettino qu'il n'a pas l'intention de prolonger, va donc devoir prendre son mal en patience. Tout comme Florentino Pérez...