Mercato PSG : la promesse de Kylian Mbappé au Real Madrid

La saga de l’été n’est pas encore terminée. En effet, on pensait que le feuilleton Kylian Mbappé prendrait fin après qu’il ait fait son grand retour au sein du groupe de Luis Enrique dimanche. Mais son cas continue de faire couler de l’encre en France comme en Espagne. Ce jeudi matin, plusieurs médias ibériques ont fait de nouvelles révélations sur l’international français âgé de 24 ans. Et comme toujours, elles sont succulentes.

Ainsi, Sport a expliqué que le Français serait derrière le départ de Neymar Jr. Comme l’été dernier, il aurait à nouveau exigé que le Brésilien quitte la capitale. Cette fois-ci, il a eu gain de cause puisque l’international auriverde a rejoint Al-Hilal mardi. Difficile de savoir si cette information est exacte mais on peut noter que Ney a liké un message polémique sur KM7 avant son départ et que la star française n’a pas adressé de message public suite au départ de l’ancien du Barça.

Dans l’émission El Chiringuito de Jugones, les journalistes se sont plutôt intéressés à l’avenir de l’attaquant tricolore. Mardi déjà, Josep Pedrerol avait expliqué que le Real Madrid ne pardonnerait pas le Français si jamais il venait à prolonger son contrat à Paris. Cela serait perçu comme une nouvelle trahison par Florentino Pérez, qui ambitionne toujours de le récupérer en 2024. Hier soir, le présentateur vedette de l’émission a fait un nouveau point.

Il a indiqué que les Merengues ne comptent pas donner le moindre euro au PSG et qu’ils veulent accueillir KM7 libre dans un an. Jusque là, rien de nouveau. Mais c’est Edu Aguirre, journaliste de l’émission, qui a fait quelques révélations croustillantes. Ainsi, il a expliqué que Mbappé a indiqué à son entourage qu’il restera à Paris cette année mais qu’à l’été 2024, il ne veut jouer qu’au Real Madrid. Une promesse qu’il compte bien tenir. Il reste à savoir si entre-temps il aura prolongé son bail à Paris ou s’il aura simplement accepté de s’asseoir sur sa prime de fidélité. Tout cela déterminera la position du Real Madrid.