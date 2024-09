Jordan Veretout quitte l’OM pour l’OL !

Le mercato est terminé depuis vendredi dernier, mais en Ligue 1 il est toujours possible d’utiliser un joker pendant une semaine afin de se renforcer avec un mouvement à l’échelle nationale. Et cette option a été sélectionnée par l’Olympique Lyonnais. Ne remplaçant pas le départ en prêt d’Orel Mangala à Everton dans son entrejeu, le club rhodanien était un peu juste au milieu du terrain.

C’est donc dans cette optique que les Gones ont décidé de se lancer sur le dossier Jordan Veretout. Cadre de l’Olympique de Marseille depuis deux ans et son arrivée en provenance de l’AS Roma contre 12,45 millions d’euros, le joueur formé à Nantes a rapidement trouvé ses marques. Au total, il aura disputé 94 matches avec les Phocéens pour un bilan de 10 buts et 10 passes décisives.

Jordan Veretout a choisi l’OL

Cependant sa situation personnelle s’est assombrie cet été avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et son statut contractuel où il arrivait dans la dernière année de son contrat. Mis à l’écart dans le loft comme Chancel Mbemba et Ulisses Garcia, le natif d’Ancenis a eu des propositions du Golfe, mais n’a pas souhaité faire ce choix. Suivi par Rennes et l’Olympique Lyonnais en fin de mercato, il a finalement opté pour les Gones.

Fier d’annoncer l’arrivée du joueur de 31 ans pour renforcer ses rangs, l’Olympique Lyonnais s’est fendu d’un communiqué : «l’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée de Jordan Veretout, milieu de terrain international français, en qualité de joker pour un contrat d’une durée de 2 ans, soit jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 4M€, assorti de bonus pouvant atteindre 3M€ ainsi que d’une plus-value de 25% en cas de futur transfert».