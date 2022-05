Antoine Kombouaré prévient Saint-Étienne

Avant le match de la dernière journée de Ligue 1 entre Nantes et l’AS Saint-Etienne samedi soir (21h), le coach nantais Antoine Kombouaré a prévenu les Verts qu’il fera tout pour gagner cette rencontre. Saint Etienne, actuellement 19e, ira à Nantes pour tenter d’accrocher la place de barragiste et éviter une relégation directe en Ligue 2. Après la défaite de son équipe à Lyon samedi (3-2), Kombouaré a expliqué qu’il ne voulait pas finir la saison en roue libre et qu’il voulait se rattraper face aux Stéphanois.

« On va essayer de se rattraper avec la réception de Saint-Etienne, en faisant une grande fête tous ensemble avec nos supporters. Je ne joue pas pour envoyer des gens en Ligue 2 mais pour gagner des matchs. S'ils doivent se maintenir en gagnant, c'est qu'ils auront fait un grand match. On ne fera pas de cadeau. On ne m'a jamais fait de cadeau dans la vie donc on va jouer le match avec le plus grand sérieux avec l'ambition de gagner pour nous d'abord. Après, si notre succès envoie Saint-Etienne en Ligue 2, tant pis pour eux, c'est la vie. On ne demande rien aux autres, on va chercher nos résultats », a déclaré Antoine Kombouaré après la rencontre.