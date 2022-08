Le patron de l'OGC Nice Jim Ratcliffe veut racheter Manchester United !

La suite après cette publicité

La famille Glazer, à la tête de Manchester United depuis 2005, envisagerait de vendre une participation minoritaire du club. Selon Bloomberg, des proches du dossier auraient déclaré que des discussions avaient été engagées par les propriétaires pour faire venir de nouveaux investisseurs.

Pour le moment, d'après les sources, il n'existe aucune certitude autour d'une vente. Les propriétaires réfléchissent seulement à cette possibilité. Cependant, un représentant de la famille Glazer a refusé de commenter. Manchester United est estimé à environ 6 milliards d'euros, et selon un rapport de 2021, la famille détient 97% du club.

Ratcliffe était supporter des Red Devils

Mais s'ils décidaient finalement de vendre une partie de leurs actions, il y a un intéressé : Jim Ratcliffe, patron d'INEOS, et bien connu en France puisque propriétaire de l'OGC Nice. Dans des propos rapportés par le sérieux quotidien britannique The Times, un porte-parole du groupe anglais a été très clair : « si le club est en vente, Jim est un acheteur potentiel. Si c'était possible, on voudrait parler d'une prise de pouvoir sur le long terme ».

« Il ne s'agit pas de parler de l'argent qui a été dépensé ou pas dépensé. Jim regarde ce qui peut se faire maintenant, et en sachant à quel point le club est important pour la ville, c'est le bon moment pour un nouveau départ », a-t-il ajouté. Une situation qui ravira probablement les fans des Red Devils, exaspérés par la gestion des Glazer. Ratcliffe, supporter de Manchester United, avait tenté de se glisser dans la vente de Chelsea plus tôt cet été, sans succès. Une opportunité de rêve se présente désormais à lui, alors que le média précise bien qu'il s'agit d'un paquet actionnarial minoritaire dont veut s'emparer Ratcliffe, avec la possibilité de prendre le contrôle total dans un avenir plus ou moins proche.