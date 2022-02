Barça : quand Messi a failli rejoindre le Real Madrid

La suite après cette publicité

Dans un article du journal Le Parisien, Guillem Balague le biographe de Lionel Messi a raconté le jour où la star argentine a failli signer au Real Madrid. Le biographe explique que Messi aurait pu signer à plusieurs reprises avec le club madrilène notamment à l’époque où Jorge Valdano était directeur sportif du club (2000-2009). Il relate notamment un épisode qui a eu lieu à l’automne 2001, alors que le directeur général du Barça Javier Perez Farguell voulait modifier le premier contrat de La Pulga jugeant l’accord comme trop excessif financièrement pour le club.

« Pour qui se prend-il ? Maradona ? Arrêtons ça maintenant et il peut retourner en Argentine » avait déclaré l’un des dirigeants madrilènes à l’époque. Plusieurs réunions avaient eu lieu avec la famille du joueur qui avait alors 14 ans, mais aucun accord ne semblait possible. Valdano est alors rentré dans la course et a proposé de payer plus et d’accueillir le joueur s’il quittait Barcelone de lui-même. Mais finalement le Barça et la famille de Messi ont réussi à trouver un accord et l’Argentin a pu faire la carrière qu’on lui connaît avec le maillot des Blaugranas.