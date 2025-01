Juventus : ça se tend avec Dusan Vlahovic

Il y a trois ans jour pour jour, la Juventus Turin lâchait 83,5 M€ pour recruter Dusan Vlahovic à la Fiorentina. L’effort financier majeur des Bianconeri avait un but clair, celui de s’offrir un buteur fiable et régulier pour de nombreuses années. Sauf qu’aujourd’hui, le Serbe est plus que jamais poussé vers la sortie.

Preuve en est, il vient de démarrer les 3 derniers matches sur le banc, se contentant de quelques miettes en toute fin de match, que ce soit contre Milan, Bruges et Naples. C’est la première fois qu’il est mis sur le banc de manière si significative et selon La Gazzetta dello Sport, il s’agit d’un choix sportif, mais pas que. La Juve lui montre clairement la porte.

Plus titulaire et poussé dehors

Le recrutement de Randal Kolo Muani, et sa première titularisation face à Naples, ont été un premier indice. Mais le Français n’était pas disponible pour la Ligue des Champions quelques jours plus tôt contre Bruges. Thiago Motta n’avait pourtant pas aligné Vlahovic, préférant aligner Nico Gonzalez en faux 9. Ce sera encore peut-être le cas demain soir avec le match contre Benfica.

Pour la Juve, la donne est simple : il faut vendre Vlahovic, au mieux dès cet hiver, au pire cet été. Avant que son salaire, progressif, passe à 12 M€ l’année en 2025-2026 contre 10,5 à l’heure actuelle. L’attaquant de 25 ans ne rentre plus dans le projet sportif de Thiago Motta, et dans le projet économique de la direction. De son côté, le joueur souhaitait initialement attendre la fin de son contrat pour trouver un nouveau club, mais le temps pourrait paraître long jusqu’en 2026… Reste à savoir si un club pourrait le sortir de l’ornière d’ici ce lundi 3 février, alors qu’ils sont nombreux à chercher un numéro 9.