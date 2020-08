Journal du Mercato : le Barça lance sa révolution, Lens est insatiable

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato du côté de Marseille où la recherche de renforts offensifs se poursuit. Auteur d'une excellente saison avec le Stade de Reims l'année passée, Boulaye Dia (23 ans) serait sur les tablettes de la direction phocéenne. La Provence révèle que les Rémois accepteraient de lâcher leur attaquant contre un chèque de 10 M€.

À Rennes, le mercato "Ligue des champions" se poursuit. Très actif depuis son arrivée, Florian Maurice aurait une nouvelle cible en Serie A. Selon nos informations, l'ancien directeur sportif de l'OL aurait fait de Jérémie Boga (23 ans, Sassuolo) l'une des priorités pour la saison à venir. Seul hic, Sassuolo réclamerait au moins de 30 M€ pour lâcher sa pépite.

Le focus du jour en France

On passe à notre premier focus du jour sur le RC Lens. Les nordistes poursuivent leur mercato de folie avec l'arrivée de Seko Fofana (25 ans) en provenance de l'Udinese. Un sacré coup réussi par les Sang et Or qui ont déboursé 10 M€ pour le milieu de terrain ivoirien. Un contrat de 4 ans pour l'ancien Bastiais qui arrive dans un effectif déjà bien fourni en recrues puisque depuis le début de l'été, Issiaga Sylla, Ignatius Ganago, Gaël Kakuta, Facundo Medina, Loïc Badé et Wuilker Farinez ont rejoint le club. Tous, lancés ensemble vers l'opération maintien.

Le focus du jour à l'étranger

À l'étranger, notre deuxième focus du jour concerne le FC Barcelone. Comme nous vous l'expliquons depuis plusieurs jours, l'humiliation subie contre le Bayern Munich en Ligue des champions a eu des conséquences désastreuses au sein du club.

Hier, c'est Quique Setién qui a été le premier à faire les frais de cet affront en étant limogé. Il va être remplacé par Ronald Koeman, plus que jamais le grand favori à sa succession. Puis aujourd'hui, c'est Éric Abidal qui s'est vu indiquer la porte de sortie. Secrétaire technique et responsable du recrutement, l'ancien Lyonnais était jugé par certains comme l'un des principaux responsables du fiasco de l'équipe. Reste désormais à nommer officiellement Koeman et à lui laisser faire son équipe.

Le Néerlandais souhaiterait d'ailleurs se débarrasser de quatre joueurs. En fin de cycle, Luis Suarez (33 ans) aurait des touches avec la Juventus et l'Ajax, son ancien club. Arturo Vidal (33 ans), aurait pour sa part, été approché par le PSG. Enfin, Ivan Rakitic (32 ans) et Samuel Umtiti (26 ans) ne feraient pas non plus partie des plans de Koeman. Ce dernier se poserait même des questions au sujet de Sergio Busquets (32 ans) et Jordi Alba (31 ans). Par ailleurs, Junior Firpo (23 ans), Rafinha (27 ans), Jean-Clair Todibo (20 ans) et même Gerard Piqué (33 ans) pourraient, eux aussi, devoir se trouver une porte de sortie.

Enfin, le futur coach des Blaugranas veut évidemment garder Lionel Messi (33 ans). Mais La Pulga, selon certaines informations, aurait décidé de quitter son club de toujours. L'Inter, Manchester City ou encore la MLS seraient à l'affût. Affaire à suivre...

Dans le même temps, Philippe Coutinho (28 ans), ferait lui, partie des plans de Koeman et pourrait rester à la surprise générale. Pour renforcer cette équipe, deux noms auraient émergé ces dernières heures. Le premier c'est évidemment le retour de Neymar (28 ans), qui revient comme un serpent de mer à chaque difficulté. Le second c'est celui de Malang Sarr (21 ans), libre depuis la fin de son contrat avec Nice. Le défenseur français aurait été approché à plusieurs reprises par la direction barcelonaise.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, David Silva s'est engagé hier en faveur de la Real Sociedad à la surprise générale ! Libre après la fin de son contrat avec Manchester City, l'Espagnol devait rejoindre la Lazio, mais contre toute attente, a filé en Espagne.

Le Real Madrid prête de nouveau Jésus Vallejo à Grenade. Le défenseur central repart un an en Andalousie, comme la saison passée.

Tottenham a trouvé la doublure d'Hugo Lloris en la personne de Joe Hart. Libre après la fin de son aventure à Burnley, il a signé jusqu'en 2022.

Le Dijonais Enzo Loiodice quitte le DFCO et s'est engagé pour 3 saisons avec Las Palmas, club de deuxième division espagnole.

Lorient a annoncé l'arrivée sous forme de prêt d'une saison du jeune joueur de Chelsea, Trevoh Chalobah. Il évolue en tant que milieu défensif.

L'ancien Marseillais, Bilal Boutobba, quitte le MHSC pour signer un contrat de trois ans en Ligue 2, à Niort.

🎥 Tenemos el honor de anunciar que uno de los grandes se une a la familia txuri urdin...#OngiEtorriDavid #AurreraReala pic.twitter.com/r152Q2rATl — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2020

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !